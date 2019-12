Al Lux di Busca il grande spettacolo della European Spirit of Youth Orchestra

La rassegna internazionale di Concerti “Musicaè” 2019 dell’associazione Amici della Musica si è conclusa sabato scroso, 21 dicembre, al cinema-teatro Lux con un gradissimo evento: il concerto dei solisti della European Spirit of youth orchestra diretta da Igor Coretti Kuret, con la partecipazione straordinaria dello scrittore Paolo Rumiz, , co-autore, insieme con il maestro Igor Coretti Kuret, del progetto “Tamburi di pace”.

La serata si è svolta con il patrocinio della Città di Busca e grazie al sostegno di Sedamyl, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Regione Piemonte.



Una splendida orchestra sinfonica di veri talenti selezionati tra giovani e giovanissimi da ogni angolo del mondo dai 12 ai 20 anni è salita sul palcoscenico del Lux salirà.

“Siamo davvero entusiasti - hanno detto il sindaco di Busca e Marco Gallo e il presidente dell’associazione Amici della Musica di Busca Antonello Lerda – di poter avere ospiti questi giovanissimi musicisti, fra i più talentuosi al mondo e portatori anche di un importante simbolico messaggio di unione fra i popoli contenuto dal progetto ‘Tamburi di pace’.

Sono i migliori scelti tra quelli già selezionati quest’anno nei 23 paesi europei dove hanno sede le istituzioni partner della European Spirit of Youth Orchestra ESYO.

Insomma, il meglio del meglio”.