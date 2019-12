“Happy New Year” con una veglia di preghiera al Monastero delle Clarisse di Bra

Quest’anno niente discoteca, cenone o gita fuori porta. Le Sorelle Clarisse di Bra, per dare il benvenuto al 2020, ci presentano un programma davvero alternativo.

L’appuntamento è per martedì 31 dicembre presso il Monastero di viale Madonna dei Fiori. Si comincia alle 22.30 con il Rosario meditato e si proseguirà con l’Adorazione Eucaristica e la prima Santa Messa dell’anno nella solennità della Madre di Dio. Al termine, lo scambio di auguri in perfetta letizia francescana, a base delle dolcezze del Convento.

Questa iniziativa coinvolge sempre tante famiglie e giovani, partendo da quei principi di fede autentica che, nell’era della globalizzazione, non fanno più notizia. Iniziare il nuovo anno con l’Eucarestia e non con botti, alcol e musica, vuole essere segno di affidamento al Signore e alla Vergine Maria, particolarmente in questo tempo di crisi di valori e di identità.