Il comune di Valdieri si candida ad ospitare il concerto di Ferragosto 2020

Il sindaco di Valdieri Giacomo Gaiotti ci prova e ci spera: il suo obiettivo è accaparrarsi il Concerto di Ferragosto 2020.

Proprio sabato 21 dicembre ha inviato una lettera di autocandidatura del suo comune al presidente della Regione Cirio, al presidente della Provincia Borgna, al presidente della Camera di commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello, al presidente della Fondazione C.R.C. Genta, al presidente del Parco Alpi Marittime e al presidente ATL Cuneese Mauro Bernardi.

“Ill.mi Presidenti – scrive il primo cittadino Gaiotti - il Comune di Valdieri per l'estate 2020 candida il proprio territorio ad ospitare l'Orchestra Bruni, fondata nel 1953 per iniziativa di Giovanni Mosca, per il tradizionale Concerto di Ferragosto. Dopo la memorabile edizione alla Diga del Chiotas, contraddistinta da un grande successo di pubblico, il territorio della Valle Gesso si propone nuovamente quale luogo della manifestazione, autentica vetrina delle bellezze paesaggistiche delle nostre valli. I siti deputati per tale evento possono essere individuati nell'alta Valle Gesso o in zone limitrofe accessibili anche a mezzi motorizzati. Con la speranza di poter annoverare fra gli eventi culturali della prossima stagione estiva l'importante Concerto di Ferragosto 2020”.

L'edizione 2019 del Concerto di Ferragosto si è tenuto ai Prati di San Lorenzo a Limonetto, nel comune di Limone Piemonte, in val Vermenagna. Nel lontano 2007 invece l'evento si svolse al Bacino del Chiotas in valle Gesso.