Nel borgo antico di Sanfront, illuminato soltanto con bracieri e torce a vento, la Sacra rappresentazione della Natività

La splendida cornice del borgo antico di Sanfront torna ad ospitare, nella Notte Santa, la Sacra rappresentazione della Natività. Ad accollarsi l’onere organizzativo dell’iniziativa, quest’anno, la Parrocchia di San Martino, insieme ad un gruppo di genitori in prima linea nel curare i dettagli dell’iniziativa, proposta a cadenza biennale.

L’edizione 2019 della rappresentazione ricalcherà praticamente quelle degli anni passati.

Il centro storico del paese verrà animato dai figuranti a partire dalle ore 21.30: accesso per i visitatori dai portici di via Mazzini, nei pressi dell’ala mercatale.

Da qui basterà lasciarsi guidare nel percorso allestito dagli organizzatori, nelle strade e nei vicoli del borgo. Sono previsti figuranti, antichi mestieri, canti e melodie del Natale anche in piazza XXIV Maggio, per poi “scendere” e giungere in piazza Ferrero, di fronte alla chiesa di San Martino, dove troverà posto la capanna che ospiterà la Sacra Natività.

In piazza XXIV Maggio saranno riproposte due momenti tratti dalla narrazione della Natività: il viaggio di Giuseppe e Maria che, partiti da Nazareth, sono giunti a Betlemme, e quello dei Re Magi che, seguendo la stella cometa, sono giunti dinnanzi alla mangiatoia all’interno della quale era deposto Gesù.

Previsti anche punti distribuzione (gratuiti) di bevande calde e biscotti.

A proporre canti tradizionali del repertorio natalizio, le “Giovani Voci del Monviso” dirette dal maestro Adalberto Amici, gli “Amis del Cher” e gli “Amis di Bric”.

Le vie del centro storiche saranno illuminate unicamente con l’ausilio di torce a vento e di bracieri che, oltre che a rischiarare alcuni angoli del borgo, forniranno anche un po’ di tepore ai partecipanti.

A vestire i panni di Gesù Bambino sarà il piccolo Alberto Depetris, insieme alla Madonna Sabrina Martino e a San Giuseppe Fabrizio Depetris.

Anche in questo caso, la rappresentazione terminerà con la Santa Messa di Mezzanotte, celebrata proprio nella chiesa parrocchiale di San Martino.