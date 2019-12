Bra, dibattito aperto sulla nuova scuola media: "Quel comitato non è spontaneo, ma politico"

Continua a fare discutere il progetto col quale – portando avanti un’iniziativa avanzata già dalla passata amministrazione a guida Bruna Sibille – la Giunta dell'attuale sindaco Gianni Fogliato intende procedere con l’acquisizione da Rete Ferroviaria Italiana dell’ex scalo merci Ffss di via Trento e Trieste (760mila euro l’impegno finanziario inserito nel bilancio di previsione 2020) e la realizzazione sul sito dell’istituto scolastico destinato a divenire la nuova sede della Scuola Media "Piumatti" ora in via Barbacana.



Dopo essere stato oggetto di un vivace confronto in Consiglio comunale, il progetto è ora l’obiettivo polemico dell’iniziativa intrapresa da un gruppo di cittadini coordinato da Marina Panero e dall’avvocato Francesco Racca e – come comunicato nei giorni scorsi dallo stesso gruppo – partecipata anche dagli architetti Claudio Gotta e Cinzia Gotta, dal professor Paolo Bulgarini, da Luigi Gronchi, Tania Ferrara e Dario Pacotto. Tra le azioni annunciate dal comitato, una raccolta firme contro il progetto avviata nello scorso weekend e destinata a proseguire per i prossimi due mesi.



Mentre si attendono di conoscere i primi riscontri alla petizione, il comitato spontaneo "No alla scuola media nell’area di via Trento e Trieste" è divenuto oggetto di una presa di posizione sottoscritta dai gruppi consiliari di maggioranza Partito Democratico, Impegno per Bra, Bra Città per Vivere e Bra Bene Comune.



"Nell’augurare buon lavoro ai suoi promotori – si legge nella nota inviata al nostro giornale –, nell’ottica sportiva e istituzionale di un ragionamento democratico ma non demagogico, ci permettiamo di sottolineare la natura politica e non civica di questo comitato, stanti i loro nominativi chiaramente schierati, durante la campagna elettorale, come candidati nelle liste dell’attuale minoranza. Fin da quei mesi è nota la contrarietà del centrodestra braidese sul tema e quindi, tale costituzione, non apporta attuali novità rilevanti sulla scena politica".



"Nella prospettiva di una dialettica proficua – fanno poi sapere i quattro gruppi – la maggioranza non si sottrae di certo al confronto di idee, specie in merito ai vantaggi economici dell’acquisizione del terreno, frutto di una trattativa approfondita con Rete Ferroviaria Italiana in tutti i suoi delicati passaggi (economici, urbanistici, tributari, istituzionali) che hanno attraversato gli scorsi anni di vita amministrativa".



"Segnaliamo inoltre che già da inizio 2020 saremo pronti a far conoscere ai cittadini la nostra idea sul mondo dell’istruzione braidese – si conclude il messaggio sottoscritto dai gruppi di maggioranza –, non solo a proposito delle scuole secondarie di primo grado, ma in merito a tutto il sistema scolastico cittadino in ogni ordine e grado, alle cui domande è necessario dare risposta. Il tutto con una visione generale, che include anche competenze, specie in campo edilizio, poste in capo a enti di ordine superiore, quali Provincia e Regione. Perché di questo si deve occupare un'amministrazione seria: coinvolgere in prima battuta tutte le realtà interessate, procedendo con analisi dettagliate che richiedono tempo e ampie prospettive e che non si improvvisano mediante iniziative di sapore squisitamente mediatico".