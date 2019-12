Il saluzzese Pasquale Rizzuti entra a far parte del Dipartimento Nazionale Tutela delle Vittime di Violenza di Fratelli d’Italia

La sez. Fratelli d’Italia “del Saluzzese” è onorata di poter annunciare l’entrata a far parte, come membro ufficiale ed effettivo, del proprio iscritto e componente Pasquale Rizzuti all’interno del Dipartimento Nazionale Tutela delle Vittime di Violenza di Fratelli d’Italia.

La prestigiosa nomina è stata espressa dal Coordinatore del Dipartimento Cinzia Pellegrino e resa nota negli scorsi giorni.

“Questo riconoscimento è un premio al grande lavoro svolto da tutti i membri della sezione saluzzese, che è entrata a far parte in maniera attiva e determinante della scena politica locale", dichiara Rizzuti -.

"Fratelli d’Italia, a Saluzzo come in tutto il Paese, è in forte espansione e ancora mostra di avere forti margini di crescita. Attorno a noi cresce l’interesse ed il consenso: ne siamo consapevoli e fieri, cercheremo di esserne meritevoli e di mostrarci ogni giorno coerenti con il nostro pensiero e con la volontà dei nostri elettori. Tutta la sezione ha massima stima e fiducia in Pasquale. Quello che viene a lui affidato è un compito prestigioso, ma al contempo complicato ed oneroso. Siamo convinti possa svolgerlo al meglio. A lui vanno i più sinceri auguri di tutto il circolo locale, che siamo certi con lui sia ottimamente rappresentato in chiave nazionale”, le parole del Segretario cittadino Radosta Paolo.