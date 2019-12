Provincia, Forza Italia prepara l’avviso di sfratto per Borgna

L’incontro di Forza Italia di sabato mattina 21 dicembre all’Albergo dei Gelsi di Mondovì, presenti Alberto Cirio ed Enrico Costa, è stato qualcosa di più di un semplice scambio di auguri natalizi.

E non poteva essere diversamente, dato il terremoto del giorno precedente conseguente all’arresto dell’assessore regionale Roberto Rosso.

Cirio è apparso visibilmente contrariato dallo scandalo abbattutosi sul suo esecutivo a pochi mesi dall’insediamento.

Accanto ai calici alzati per il brindisi delle feste, non è così sfuggito ai presenti il pollice verso del governatore nei confronti del possibile ingresso di un esponente di FdI al posto di Rosso, sia esso torinese o cuneese.

Ma la questione politicamente più rilevante emersa durante l’incontro che aveva per titolo “Granda 2020: impegno comune per la nostra terra”, è la spallata che Forza Italia intende dare in Provincia, ponendo fine a quello che Guido Crosetto aveva definito “Patto del Nazareno in salsa cuneese”.

Constatato che Annamaria Molinari, vicesindaco di Castelletto Uzzone, consigliere provinciale in quota centrosinistra, presente all’incontro, ha manifestato l’intenzione di avvicinarsi al centrodestra, i big del partito hanno convenuto che sia giunta l’ora di dare l’assalto alla Provincia tentando di uniformarla politicamente alla Regione.

Su questo si sono ritrovati tutti d’accordo: da Alberto Cirio ad Enrico Costa, da Marco Perosino a Maurizio Paoletti.

Stabilita anche la tempistica: il blitz contro Federico Borgna dovrebbe scattare dopo le feste.

A Borgna i maggiorenti forzisti spiegheranno che, forte di sei consiglieri: Pietro Danna, Simone Alberto, Bruno Viale, Carla Bonino, Massimo Antoniotti e ora Annamaria Molinari, il centrodestra dispone ora della maggioranza consiliare e pertanto gli chiederanno di prenderne atto.

Forza Italia ha già pronti a bordo campo due potenziali presidenti, Marco Perosino, senatore e sindaco di Priocca e Maurizio Paoletti, sindaco di Boves e segretario provinciale del partito.

A Borgna viene rimproverato di non avere sufficiente polso con l’apparato amministrativo. “Si ha la sensazione – è stato detto nel corso dell’incontro di Mondovì – che siano gli Uffici a decidere e non gli amministratori”.

Ma la colpa più grave di Borgna – a giudizio dei forzisti – è di essere troppo accondiscendente, sia in Provincia che a Cuneo, nei confronti del Pd.

L’operazione è però complessa per almeno due ragioni.

La prima è politica.

Il Consiglio Provinciale scadrà nel prossimo autunno. Lega e Fratelli d’Italia, partiti che auspicano entrambi un ritorno all’elezione diretta del Presidente della Provincia, accetteranno di unirsi a Forza Italia, considerato che lo scorso anno si erano mostrati riluttanti?

La seconda deriva dalla norma elettorale che regola l’ente Provincia: il presidente è eletto in modo sfalsato rispetto al Consiglio. Borgna scadrà infatti soltanto nel 2022.

Non essendo previsto l’istituto della sfiducia, per determinarne la decadenza sono dunque necessarie o le sue dimissioni o quelle dei consiglieri.

Per queste ragioni il “golpe di Natale” è ancora in fase di affinamento.

Quel che appare certo è che nella calza della Befana il presidente della Provincia troverà l’avviso di sfratto.