Questione migranti, ma anche limiti al diritto di sciopero: ad Alba la manifestazione contro i "decreti insicurezza"

Un centinaio le persone che nel pomeriggio di ieri, domenica 22 dicembre, hanno preso parte a "Da questa parte del mare", la manifestazione con la quale i giovani di FuturAlba, neonata formazione del centrosinistra cittadino, hanno voluto invitare la cittadinanza di Langhe e Roero a riflettere sugli effetti dei Decreti Sicurezza 1 e 2, ma anche sull’esigenza che l’Unione Europea riveda le regole in materia di immigrazione contenute nel Trattato di Dublino, mettendo così mano a una normativa sulla ripartizione dei migranti che oggi non consente l’attuazione di un reale principio di solidarietà tra i Paesi membri nel dare soccorso a quanti arrivano in Europa in fuga da guerre e persecuzioni politiche.



Tra brani e letture (il nome dato alla manifestazione richiamava il titolo del noto album che il compianto Gianmaria Testa dedicò al tema), i diversi interventi coi quali la manifestazione si è sviluppata in piazza Pertinace, dopo che il corteo dei partecipanti ritrovatisi in piazza Michele Ferrero aveva attraversato il centro storico cittadino innalzando cartelli inneggianti slogan contrari alla politica dei respingimenti, dei porti chiusi e delle navi bloccate, alla vendita di armi italiane a paesi in guerra.



A intervenire nel merito dei "decreti insicurezza" – così come sono stati ribattezzati dagli organizzati – sono stati Edoardo Bosio, tra i fondatori di FuturAlba, Gioele Giachino, esponente del movimento "Fridays for Future" albese, Maria Cristina Galeasso, esperta di tematiche migratorie, e Anass Hanafi, studente in legge a Torino, co-fondatore e vice-presidente di Nili, Network Italiano dei Leader per l’Inclusione, che ha anche raccontato la propria personale vicenda di studente e attivista politico, proveniente da una famiglia emigrata in Italia dal Marocco



Insieme hanno stigmatizzato il portato di norme che impongono pesanti sanzioni – fino a un milione di euro – per i comandanti delle navi private che si trovassero a violare i divieti di ingresso, transito e sosta apponibili dal Ministero dell’Interno: una misura questa – è stato ricordato – criticata anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per via della sanzione spropositata che prevede e anche già smontata da parte della Magistratura, in quanto contraria alla normativa sul diritto internazionale che impone quale un obbligo il soccorso di chi si trovi in una situazione di pericolo in mare.



Le stesse misure varate dal primo governo Conte (e non modificate da quello attuale) sono contrarie alla Costituzione anche là dove violano l’articolo 40 sul diritto di sciopero – hanno anche contestato i ragazzi di FuturAlba, che in proposito hanno ricordato il recente episodio delle multe comprese tra i mille e i 4mila euro comminate a 21 operai di un’azienda di Prato che, per protesta in difesa del loro diritto alla retribuzione (gli operai scioperavano perché senza stipendio da sette mesi), avevano bloccato l’ingresso dell’azienda per cui lavorano.



Non secondario, tra i temi toccati, quello di una Europa che deve superare gli atteggiamenti particolaristici tenuti da diversi Paesi membri sul tema della ripartizione dei migranti, nel rispetto del diritto internazionale sui rifugiati, ma anche di una doverosa solidarietà tra gli Stati dell’Unione.