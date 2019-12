A Villar San Costanzo la quarta edizione di “Prim de Genè bugia i pè”

Sulla scia dei successi delle passate edizioni la Podistica Valle Grana ed il Comune di Villar San Costanzo ripresentano anche quest’anno “Prim de Genè bugia i pè” camminata e corsa non competitiva per beneficienza aperta a tutti. La manifestazione si terrà mercoledì 1° gennaio per le vie del paese e, tempo permettendo, nello spettacolare parco dei Ciciu.

Scopo dell’iniziativa smaltire gli eccessi del cenone di Capodanno e raccogliere fondi da consegnare all’Associazione Raffaela Rinaudo di Dronero

Ritrovo alle ore 14 e partenza alle 14.30, percorso di circa 6 chilometri, quota di iscrizione 3 euro, al termine gran rinfresco nel salone polivalente.

Preiscrizioni presso Panetteria Ribero, Panetteria Poetto in Fraz. Morra e Alimentari Da Lory in Villar San Costanzo

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica.

Occasione benefica che concilia attività fisica, buona compagnia e paesaggi magnifici! Non mancate!