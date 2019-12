Zonta Cuneo: auguri “buoni” e progetti solidali

Anche quest’anno una serata di cuore e di iniziative future, quella degli auguri di Natale del club Zonta Cuneo, che si è svolta al San Quintino di Busca.

Con il ricavato dalla vendita dei panettoni e pandoro Balocco personalizzati con la coccarda dei 100 anni di fondazione del sodalizio internazionale e dell'asta di un tartufo della Tartufi Morra d’ Alba, un tuber magnatum di 70 gr, il club contribuirà al service internazionale per contrastare i matrimoni precoci e al programma di avanzamento dello stato della donna nel mondo.

Con gli auguri della presidente Lucia Costa Giani, il ringraziamento del sodalizio cuneese agli sponsor.

Ospite della serata la presidente del Soroptmist Cuneo Ingrid Brizio, che ha presentato il progetto “Una stanza tutta per sé” di cui la sua associazione è capofila.

Prevede in base all’accordo siglato nel 2015, con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, la realizzazione nelle caserme di una stanza dedicata alle donne, con lo scopo di sostenerle nel momento delicato della denuncia alle Forze dell’Ordine , di violenze e abusi subiti.

“La stanza tutta per sé" in riferimento al titolo di un saggio di Virginia Woolf, si configura come un ambiente protetto e funzionale “sia dal punto di vista degli arredi - ha illustrato la presidente - che degli allestimenti hardware e software per l’audizione e la deposizione delle donne che decidono di denunciare atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro violenza".

In Italia sono già state aperte 130 stanze. Cuneo manca all’appello ed è l’obbiettivo da concretizzare per la data del 25 novembre 2020, Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna.

“Sarebbe un segnale molto bello mettere insieme le forze dei club cuneesi che si occupano di etica, volontariato, aiuto verso gli altri, in particolare dei più deboli e delle donne, per realizzare questa stanza all’interno della Caserma del Comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo". In primavera la firma del protocollo di collaborazione con Lions, Rotary e Zonta della città.