Rifreddo, il fotografo Diego Murgioni di Bagnolo vince il concorso fotografico “Notti delle Streghe 2019”

Si è finalmente diradato il mistero sui nomi e sulle opere che hanno vinto il concorso fotografico legato alla fortunata kermesse rifreddese “Le Notti delle streghe”.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il fotografo Diego Murgioni di Bagnolo Piemonte con una bellissima immagine in primo piano di una terna di personaggi dell'edizione 2019 di Terrore nel borgo. Uno scatto che, a dire della commissione giudicatrice, rende perfettamente l’idea del terribile percorso rifreddese e del mondo sempre a cavallo tra reale e soprannaturale che lo connota.

A Murgioni sono andati: una bella strega, il libro sui processi alle streghe del 1945 nonché cinque biglietti con accesso immediato all’edizione 2020 della terribile ed oscura passeggiata teatrale rifreddese. Una manciata di biglietti che data l’impressionante velocità con cui sparisco i tagliandi della kermesse rappresentano sicuramente il premio più ambito.

Il secondo premio se lo è aggiudicato, invece, Marco Tribaudino di Racconigi che ha scattato una fotografia in cui si vedono strani esseri imprigionati dietro una rete metallica. Anche per lui in premio sono arrivati: una bella strega ed i biglietti per le prossime Notti delle streghe.

Terzo ed ultimo premio per Santo Uccellatore di Martiniana Po che ha proposto un'immagine della scena creata nella, sempre suggestiva cornice, della chiesa rossa di Sant'Antonio. Uno scatto che ha consentito anche a chi è salito sull’ultimo gradino del podio la sua provvista di streghe e biglietti.

Consegnati i premi gli Amministratori comunali hanno ringraziato pubblicamente tutti i partecipanti al concorso e la serata si è poi conclusa con un piccolo rinfresco.