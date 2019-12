Cuneo, trasporto pubblico: via dal 1° gennaio i nuovi abbonamenti agevolati per gli utenti "over 75"

Partiranno dal 1° gennaio 2020 i nuovi abbonamenti agevolati per gli utenti con età superiore a 75 anni del trasporto pubblico locale di Cuneo.

L'iniziativa lanciata come ogni anno da Grandabus e Comune di Cuneo coinvolgerà tutti i nati entro il 31/12/1945 residenti nel territorio comunale, avrà durata di un anno e nessun limite di orario e permetterà l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale della conurbazione provinciale e l'intera area F1 del Comune.

La fruizione del servizio, ovviamente, sottintende la possessione di una tessera BiP.

Il costo degli abbonamenti varierà a seconda dell'ISEE presentato da chi andrà a richiederlo: 0 euro per gli ISEE compresi entro i 9.500 euro, 10 euro per un ISEE compreso tra i 9500,01 e i 18mila euro, 20 euro per un ISEE compreso tra i 18000,01 e i 22mila euro e 30 euro per gli ISEE superiri al 22000,01 euro.

Gli abbonamenti saranno reperibili alla STP srl di via Bisalta dal lunedì al venerdì in orario 9-13/14-17, oppure direttamente nella sede GrandaBus di via Pascal dal lunedì al venerdì in orario 9-13/14.30-18.30.