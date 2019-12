A Ceresole d'Alba si consegnano i sacchi per la raccolta differenziata

A Ceresole d'Alba sono in consegna i sacchi bianchi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Le consegne riprenderanno lunedì 30 dicembre in Municipio.



I sacchi saranno dotati di un codice a barre personalizzato per ogni utente.

Al fine di ottenere i sacchi spettanti è necessario consegnare la lettera ricevuta in questi giorni. E' possibile ritirare i sacchi per altre utenze tramite delega.

A partire da lunedì 13 gennaio 2020 verranno ritirati dagli addetti alla raccolta rifiuti solo più i sacchi bianchi e non più i sacchi arancione.