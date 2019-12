A gennaio, nuovi posti disponibili al Teatro Milanollo di Savigliano

Da lunedì 13 gennaio 2020 presso il Teatro Milanollo saranno disponibili nuovi posti per la stagione teatrale: 10 sedie rialzate in galleria centrale (2^ fila); 10 sedie rialzate in loggione centrale (2^ fila).

Per lo spettacolo “Perfetta” di Geppi Cucciari del 23 gennaio 2020 sarà possibile acquistare questi posti esclusivamente on-line sul sito www.vivaticket.it (senza riduzioni e con diritto di prevendita).