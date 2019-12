Alba, due giorni di chiusura per l’accesso alla città dalla rotatoria del "rondò"

Un avviso da tenere a mente quello appena arrivato dal Comune di Alba, che informa di come, a causa dei lavori necessari al posizionamento degli impianti di videosorveglianza in arrivo in diverse zone cittadine (si provvederà alla posa di un sostegno all’altezza delle strisce pedonali che precedono il ponte albertino, all’altezza dell’azienda Borio macchine agricole), giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, sarà sospeso il traffico veicolare in ingresso alla città da corso Asti e corso Canale.



L’interruzione avverrà all’altezza dell’intersezione con la rotatoria del Rondò. Il Comune consiglia quindi di utilizzare in alternativa gli ingressi al centro da corso Bra (la bretella posta dopo il passaggio a livello rimarrà infatti percorribile) e dalla Rotonda della Vigna, qui provenendo dalla tangenziale (ingresso Alba Ovest).



Proprio verso la tangenziale saranno infatti deviati i veicoli diretti al centro provenendo da corso Asti – deviazione all’altezza di strada Tagliata (rotonda ex Miroglio-Alba Hotel) e da corso Canale – qui ricorrendo allo svincolo presente all’altezza della fornace Casetta di Mussotto.



Per gli autoarticolati il divieto di transito varrà sia in entrata che in uscita dal centro, in questo secondo caso con deviazione su corso Cillario all’altezza della rotatoria di corso Torino.