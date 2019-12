Alba, festa degli auguri per la maggioranza in Consiglio comunale

Archiviata nei giorni scorsi l’ultima seduta di Consiglio dell'anno e in attesa della Giunta che il 30 dicembre chiuderà definitivamente le attività amministrative del 2019, nella serata di ieri, lunedì 23 dicembre, i gruppi che compongono la maggioranza di centrodestra che dalle elezioni del 26 maggio scorso guida l’Amministrazione cittadina si sono dati appuntamenti per una partecipata cena degli auguri.

A fare gli onori di casa l’assessore alla Cultura Carlotta Boffa, mentre la cura dei fornelli è stata affidata al consigliere e ristoratore Daniele Sobrero, tra gli artefici di una serata che, prima dell’appuntamento con l’immancabile Capodanno in Piazza, è stata anche occasione per fare il punto sugli impegni che attendono l’Amministrazione di Carlo Bo per l’anno alle porte: da una Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba che festeggerà i novant’anni alle cerimonie per il conferimento alla città del titolo – da parte di Confindustria – di "Capitale della Cultura d’Impresa" 2020, passando per l’appuntamento di maggio con il passaggio del Giro d’Italia.

Importanti impegni al fianco dei quali occorrerà ovviamente gestire altrettante incombenze di carattere politico-amministrativo. Tra le principali, il trasloco dell’ospedale "San Lazzaro" verso il nuovo plesso di Verduno, l’iter di completamento dell’autostrada Asti-Cuneo, la realizzazione delle opere pubbliche che, per un totale di 1.25 milioni di euro, la stessa Giunta ha inserito nella sua programmazione del nuovo anno.