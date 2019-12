Auguri “culinari” dalla redazione di Targatocn e LaVocediAlba (VIDEO)

Una cosa è certa. A Natale si sta a tavola e spesso si prende anche qualche chilo di troppo. Chi mangia “le raviole”, chi l'agnello, chi il cappone, chi lo zampone con lenticchie e chi il baccalà mantecato. Per la cena della vigilia c'è la tradizione del pesce. Poi ci sono gli amanti degli animali che preferiscono evitare la carne.

Immancabile il panettone per chiudere il banchetto con dolcezza, magari accompagnato da panna montata e zabaione caldo.

E voi cosa mangerete per le feste?

L'importante è stare in compagnia delle persone che amiamo.

Quest'anno abbiamo deciso di farvi gli auguri in in stile “culinario”. Un modo semplice, ma genuino per augurare un sereno Natale a tutti voi che ogni giorno ci seguite e che continuate ad essere la nostra forza, il motivo per cui ogni giorno continuiamo a informare quotidianamente la nostra provincia.

Ecco il video che abbiamo preparato per voi!

Buon Natale!