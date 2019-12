Bra, promesse disattese alla Olicar Gestione: un Natale senza arretrati né tredicesime

In un Piemonte pronto a dichiarare l’emergenza occupazionale per situazioni di crisi che interessano 5mila lavoratori (nella sola provincia di Cuneo i principali fronti di difficoltà sono quelli che riguardano la Mahle di Saluzzo, l’Alpitel di Nucetto e l’Ilva di Racconigi), non volgono al sereno nemmeno le ultime notizie che arrivano dalla Olicar Gestione di Bra.



La situazione della società del settore energia, che con una trentina di dipendenti opera come affittuaria dalla Olicar Spa (azienda quest’ultima in concordato preventivo) e che dal 2017 è passata sotto il controllo dal gruppo Manital Idea di Ivrea, è stata al centro dell’atteso confronto tra proprietà e sindacati tenutosi nei giorni scorsi.



"Dall’incontro è passata una settimana – spiega il rappresentante della Fiom Cgil Domenico Calabrese – e, da quanto ci risulta a oggi, l’azienda non ha nemmeno fatto fronte al principale impegno preso in quella sede: quello di saldare entro il Natale il pagamento degli stipendi di novembre e delle tredicesime. Una situazione che ci lascia fortemente amareggiati, anche se non ci stupisce, purtroppo. Avevamo purtroppo ragione nel dire che le affermazioni fatte al tavolo di incontro erano prive di certezze. Teniamo alta la guardia sul pagamenti degli arretrati ai lavoratori, mentre abbiamo attivato i nostri legali per recuperare i trattamenti di fine rapporto ancora attesi da quei dipendenti che negli anni si sono dimessi dall’azienda".



In occasione del confronto con la proprietà i rappresentanti dei lavoratori avevano anche chiesto il rispetto degli accordi con l’azienda e la revoca dei provvedimenti di trasferimento temporaneo coatto contenuto nelle lettere indirizzate nelle scorse settimane ad alcune lavoratrici. "Anche su questo fronte, nonostante le promesse arrivate al tavolo, non ci risultano siano stati presi provvedimenti concreti – conclude Calabrese –. Se questo è il clima, dal punto della Fiom chiederemo al nazionale di fare un intervento volto a mettere fine a una situazione non più sostenibile da parte dei lavoratori braidesi, anche chiedendo il rispetto delle regole a chi ha in mano il concordato della Olicar Spa".