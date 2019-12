Capodanno senza botti ad Alba, per i trasgressori previste sanzioni da 25 a 500 euro

La previsione di multe da 25 a 500 euro accompagnano l’ordinanza con la quale anche il Comune di Alba ha appena disposto il divieto di accompagnare i festeggiamenti per l’arrivo dell’anno nuovo col ricorso a botti e petardi.



Come già deciso nella vicina Bra e in numerosi altri centri della Granda, anche la capitale delle Langhe ha quindi disposto il divieto di "accendere, lanciare e sparare" "petardi, botti, artifici pirotecnici di ogni genere", il cui utilizzo sarà vietato su tutto il territorio comunale dal 31/12/2019 al 01/01/2020, "al fine di garantire la sicurezza, l’incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale".



La decisione si pone in linea con quanto già disposto negli scorsi anni. Le sanzioni citate – si legge nel provvedimento – non escludono l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti.