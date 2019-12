Cherasco, dal Comune 140mila euro di contributi alle associazioni

Ammonta a circa 140.500 euro il totale della seconda tranche 2019 dei contributi che la giunta ha varato a favore della associazioni del territorio.



Per i sodalizi sportivi sono stati stanziati 31.400 euro, che si sommano a quanto già previsto dalle convenzioni con le varie società. Sottolinea Pino Bonura, consigliere con delega allo Sport: «Sul territorio ci sono numerose società sportive, con un'offerta ricca e variegata. L'Amministrazione sostiene convintamente lo sport, come tassello fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi».



A "Cherasco Eventi", che già aveva ricevuto in una prima tranche 20mila euro, vanno altri 65.000. Spiega l'assessore al Bilancio, Elisa Bottero: «Cherasco Eventi è il sodalizio che gestisce attività e manifestazioni di carattere culturale, artistico, folcloristico, dai Grandi Mercati dell'antiquariato alle mostre d'arte, al teatro, cinema, ufficio Informagiovani e accoglienza turistica, rassegne di festival popolari. Il settore turistico è per la città di Cherasco uno dei tasselli economici più significativi. La nostra città offre manifestazioni di alto livello, puntando sempre sulla qualità e questo impegno viene premiato dal numero di visitatori che, non solo partecipano all'evento, ma hanno la possibilità di soggiornare nelle strutture del territorio, acquistare nei negozi cheraschesi, conoscere le eccellenze enogastronomiche, consumare nei ristoranti e bar della città».



Un totale di oltre 100mila euro, su base annua, va alle tante associazioni presenti nel capoluogo e nelle frazioni, dalle Pro loco alle parrocchie, circoli ricreativi, gruppi che si occupano del sociale, sodalizi culturali. «I volontari – aggiunge Bottero - sono parte vitale della nostra comunità e spesso intervengono dove l'ente pubblico non riesce. Senza volontari la comunità sarebbe senza dubbio più povera e tanti progetti non sarebbero realizzabili. È doveroso per l'Amministrazione non solo ringraziare queste associazioni, ma sostenerle anche economicamente».