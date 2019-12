Monchiero, sotto l’albero 4 milioni di euro e la promessa di ricostruire il ponte crollato

Una strenna natalizia di tutto rispetto quella che l'Amministrazione comunale di Monchiero ha ricevuto con la promessa di vedere ricostruito il ponte che il centro langarolo attende da oltre nove anni.

Formalizzata nei giorni scorsi dalla Regione, che ha ottenuto i 4 milioni di euro necessari all’opera nell’ambito del cosiddetto "Decreto ponti", col quale il Governo ha assegnato al Piemonte un totale di 45 milioni di euro , sabato scorso la buona novella è stata portata in paese nientedimeno che dal governatore Alberto Cirio, tornato nel centro langarolo a due mesi dalla visita con la quale, insieme all’assessore Marco Gabusi, aveva ventilato l’imminente sblocco di una situazione di stallo che si protraeva da metà 2010: da quando, in una tranquilla domenica di giugno, il manufatto sulla Provinciale 159 era crollato nell’alveo del Tanaro, confermando le preoccupazioni sulle sue condizioni strutturali che alcuni mesi prima avevano convinto i tecnici della Provincia a disporne la chiusura.

Ad accoglierlo, così come nello scorso ottobre, il sindaco Riccardo Ghigo, che a distanza di alcuni giorni torna su quella importante giornata per ringraziare lo stesso presidente della Giunta regionale, ma anche quanti – dal presidente provinciale Federico Borgna al senatore Marco Perosino, dalla presidente dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni Franca Biglio a quello dell’Unione collinare Langa del Barolo Roberto Passone –, "col loro impegno, hanno reso possibile questo importante risultato, fondamentale per il nostro paese, come per tutto un territorio che dalla mancanza del ponte è stato fortemente penalizzato in questi nove lunghissimi anni di attesa. Ora confidiamo che si possa passare ai fatti nei tempi più rapidi possibili, avvalendoci del lavoro fatto in questi anni dalla Provincia sul fronte della progettazione".



Il primo cittadino passa poi in rassegna i risultati conseguiti in questi primi sei mesi alla guida del municipio langarolo. Da una parte ci sono le opere pubbliche, con diversi interventi realizzati sul municipio – "dove è stato completato il rifacimento del tetto, avviato dalla precedente Amministrazione; sostituita la vecchia caldaia a gasolio con una a gas, installato un montascale per agevolare anziani e diversamente abili" –; dall’altra con altri piccoli interventi già realizzati ("l’abbattimento delle barriere architettoniche su parte dei marciapiedi di via Borgonuovo") o messi in agenda per l’anno nuovo: un elenco che verrà illustrato a gennaio, nel corso di un’apposito incontro con la popolazione.

E sempre il nuovo anno vedrà concretizzarsi uno dei primi risultati portati a casa dalla nuova Amministrazione: l’acquisizione in comodato d’uso gratuito per 30 anni dell’area verde di Monchiero Alto, che da settembre diventerà il Belvedere "Alberto Scarampi del Cairo di Prunetto": "Un importante punto di partenza – commenta ancora Ghigo – per una migliore valorizzazione turistica del nostro paese".