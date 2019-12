Prato Nevoso: la telecabina griffata Porsche è pronta, ma il vento rinvia i collaudi e l'inaugurazione (FOTO)

"Abbiamo lavorato notte e giorno senza sosta per potervi dare la notizia che tanto speravate. Eravamo praticamente pronti: dopo aver concluso i lavori della nuova telecabina, svolto le prove di scarico al meglio e aver iniziato i collaudi nella giornata di giovedì, purtroppo il forte vento ha reso impossibile il normale svolgimento dei controlli, facendo slittare inevitabilmente l'inaugurazione tanto attesa".

Con queste parole i vertici della Prato Nevoso Ski hanno annunciato il rinvio della presentazione ufficiale della telecabina griffata Porsche, che da quest'inverno sostituirà la storica biposto del Rosso.

Bisognerà dunque attendere ancora un po' prima di vedere in funzione un impianto a dir poco avveniristico e capace di condurre i passeggeri in vetta alle montagne pratonevesi in poco meno di quattro minuti, partendo da quota 1549 metri e giungendo alla stazione d'arrivo, ubicata a 1926 metri sul livello del mare.

"La portata iniziale - hanno dichiarato dalla società - sarà di 1800 persone all'ora, ma l'obiettivo dichiarato è quello di passare dapprima a quota 2400, per poi innalzare ulteriormente l'asticella sino a 3000 persone trasportate ogni 60 minuti. La telecabina, infine, respingerà qualsiasi barriera architettonica; sarà infatti utilizzabile anche dagli utenti disabili, che potranno salirvi in carrozzina".

Contestualmente, la Prato Nevoso Ski ha comunicato l'apertura a partire da oggi, martedì 24 dicembre, del collegamento con Frabosa Soprana (seggiovia biposto compresa) e da domani, 25 dicembre, di quelli con la stazione sciistica di Artesina.