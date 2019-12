San Michele Mondovì: consegnata la Costituzione ai neodiciottenni

San Michele Mondovì, esattamente come stanno facendo gli altri Comuni in questo periodo che precede le festività natalizie, ha consegnato una copia della Costituzione italiana ai neodiciottenni residenti nel territorio municipale.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco, Domenico Michelotti: "Una serata ricca di emozioni, poiché foriera di momenti indelebili sia per noi amministratori, che per i diretti interessati -ha asserito -. Per i diciottenni è un primo traguardo di vita: si diventa adulti e responsabili di se stessi. Ci fa piacere prendere parte alla crescita di questi nostri giovani con un gesto semplice, ma significativo".