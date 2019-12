Savigliano abbandona il servizio di bike-sharing: troppo basso il numero di utenti

Anche Savigliano abbandona il servizio bike-sharing al causa il sempre minore numero di utenti.

Dopo che a inizio 2018 si era già riscontrato un utilizzo molto ridotto di prelievi (una media di circa 5 prelievi al giorno, con 32 biciclette a disposizione – quindi neanche tutte le biciclette vengono utilizzate una volta al giorno), il monitoraggio effettuato nel corso del 2019 ha confermato una ulteriore riduzione dei prelievi ed un utilizzo di una parte molto ridotta dell’utenza (10 utenti hanno effettuato oltre l’80% dei prelievi). Un trend apparentemente controtendenza in un’epoca il cui la “sharing economy” sembra conquistare sempre più spazio e in una città che nel 2006 era stata fra le prime in Piemonte ad avviare questo tipo di servizio.

Martedì 31 dicembre prossimo quindi si concluderà l’esperienza con il gruppo di Bicincittà a Savigliano. La decisione è dovuta al fatto che a Savigliano il bike sharing così com’era stato studiato 14 anni fa, ormai non funziona più. “I saviglianesi preferiscono utilizzare le bici di proprietà”, spiega il sindaco.

Così com’è oggi questo servizio non è più sostenibile per il Comune. “Le spese del Comune non sono legate al noleggio ma al software, alla manutenzione e alla gestione delle biciclette - aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Edilio Camera -. Tuttavia non veniva utilizzato, e non certo perchè costasse troppo, il sistema è piuttosto economico, si tratta di 15 euro di abbonamento annuale con cui si otteneva una tessera che consentiva il rilascio della bicicletta dalle rastrelliere”.

Bocciate le alternative con altri servizi di bike sharing attivi in altre città.

“Abbiamo ipotizzato di sostituirlo con alternative quali il bike sharing free floating a flusso libero (tramite APP), come già funziona in altre città, o (od anche) l'utilizzo di bici a pedalata assistita - spiega il sindaco Giulio Ambroggio -. Ci siamo confrontati con le esperienze di altri Comuni, già orientati su tali nuove opzioni, dopo aver abbandonato il servizio “modello bicincittà”. Ne abbiamo recepito una risultato negativo, tant’è che molti di questi comuni hanno avviato e già abbandonato tali nuove iniziative”.

Anche secondo Camera i cittadini preferiscono utilizzare i propri mezzi e con l’arrivo a febbraio di una nuova linea di bus, le utenze avrebbero rischiato di diminuire ancora: “Abbiamo fatto alcuni rilievi sulle postazioni e sugli orari di utilizzo e abbiamo visto che la maggior parte degli utenti le impiegavano per recarsi fino alla stazione. Ora con la nuova linea di pullman che attraversa la città si rischiava di vedere scendere di nuovo il numero di abbonati al servizio”.

Si cercherà ora di mettere a disposizione le 32 biciclette, di proprietà del Comune, a un costo minimo presso una struttura dedicata, una “Cicloteca” e magari di utilizzarle anche per visite turistiche della città.

L’iniziativa sarà messa a punto nei primi mesi del 2020, in modo da rendere disponibile alla cittadinanza il nuovo servizio nel corso della prossima primavera.