Simona Audino è la nuova direttrice del servizio di patronato Cgil Cuneo

Il Direttivo provinciale della Camera del Lavoro ha approvato l’elezione di Simona Audino a nuova Direttrice del servizio di patronato, in sostituzione di Elio Isaia giunto a fine mandato.



Una direttrice competente, di grande professionalità acquisita in 21 anni di lavoro in Inca che, da oggi, sarà alla guida di uno degli uffici più affollato della Cgil, un servizio all’utenza che continua a crescere in numero di pratiche ( 20.080 nel 2018 ) e in qualità di offerta.



“Chi sceglie di lavorare in Cgil sa che non è come lavorare da nessuna altra parte: ci vogliono il giusto senso di appartenenza, la giusta passione, le giuste motivazioni“ così Simona Audino al Direttivo provinciale che l’ha eletta, un legame forte con l’organizzazione, una dichiarazione di intenti che descrive bene la sua personalità e il suo rapporto con il lavoro.

Una donna alla guida del Patronato rappresenta anche, perché no, un piccolo passo avanti nella battaglia culturale di genere, una efficace combinazione tra professionalità, competenza e sensibilità aggiunta.

Buon lavoro a Simona Audino e grazie a Elio Isaia per il lavoro svolto in questi anni non facili.



La Segreteria