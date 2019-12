Ultimo Consiglio comunale dell’anno a Cossano Belbo: invariati tasse e tributi per tutto il 2020

Ultimo Consiglio comunale di questo 2019 a Cossano Belbo.

Molti i punti all’ordine del giorno, tra cui spicca il bilancio previsionale, con tutti gli allegati propedeutici.

Un bilancio che pareggia sulla cifra di circa 1.100.000 euro, senza che si registrino aumenti per aliquote o tariffe dei vari tributi comunale: invariate quindi TARI, IMU, TASI e addizionale Irpef, oltre alla mensa scolastica.

Tra le opere in programma: i nuovi loculi cimiteriali (24) con un recupero ambizioso di un’area cimiteriale, alcuni interventi d’urgenza per le calamità naturali, tra cui i lavori per la riapertura della Strada S.Bovo Piandini, mentre sono previsti l’acquisto di una nuova vettura elettrica per la Polizia Municipale oltre alle opere maggiori già in itinere di realizzazione.

A tale proposito, il sindaco ha informato i presenti sullo stato di avanzamento e sul fatto che nel corso del 2020 sarà espletato il Concorso per un nuovo posto da Comandante della Polizia Municipale.

Sono state approvate tutte le Delibere inserite nell’ordine del giorno, tra cui quelle a sostegno del Tartufo Bianco d’Alba, degli scarsi fondi assegnati per la gestione delle strade e delle scuole, alla Provincia di Cuneo, del sovrappopolamento irrazionale della fauna selvatica.

Il sindaco ha poi illustrato, tramite il nuovo monitor offerto da una ditta locale, il Rendering del nuovo salone incontri e conferenze ipotizzato nella zona degli impianti sportivi, un progetto molto voluto dall’Amministrazione comunale che vedrà sicuramente la sua realizzazione prima della fine mandato amministrativo del 2023.

A margine del Consiglio, si è voluto ringraziare il comandante della Polizia Municipale Roberto Gonella, in pensione dal 1 settembre 2019, con la consegna di una targa di gratitudine per i suoi 13 anni di attività nel comune, alla presenza dei colleghi di lavoro.

Ringraziamento anche per i volontari del Gruppo di Protezione civile di Cossano Belbo, capitanati dall’instancabile Adriano Monti, per l’ottimo lavoro svolto nei giorni degli eventi alluvionale del 23 e 24 novembre scorso: anche per loro, consegna, in segno di gratitudine, di una targa ricordo.

Il sindaco Mauro Noè, a nome dell’Amministrazione, in entrambi i casi, ha voluto elogiare Gonella e i volontari della Protezione civile, sottolineando alcuni aspetti del lavoro, ovvero che quando esiste la dedizione e la passione per il proprio operato, i risultati brillanti si raggiungono sempre.

La serata si è conclusa con il consueto brindisi bene augurale di fine anno.