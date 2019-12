Vandalizzato l'arredo urbano in piazza dell'Olmo a Boves, il sindaco Paoletti: “Una ferita alla città fatta la vigilia di Natale”

Non è stato un bel risveglio a Boves per la vigilia di Natale. Nella notte appena trascorsa, ignoti hanno vandalizzato l'arredo urbano sotto il porticato di piazza dell'Olmo, da poco installato.

Lo ha scritto il sindaco Maurizio Paoletti sulla sua pagina facebook: “Da pochi giorni erano terminati i lavori di restauro del Pelerin in piazza dell'Olmo. Con il nuovo arredo urbano era diventato un bel salotto per i visitatori. Ecco come lo abbiamo trovato stamattina. Una ferita alla città fatta la vigilia di Natale. Mi auguro che le Forze dell'ordine possano individuare questi delinquenti nei confronti dei quali ci costituiremo parte civile”.