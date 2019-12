Sarà un Natale con cieli sereni e forti venti di Foehn

Sull'Europa occidentale tornerà ad espandersi verso il Mediterraneo centrale un forte anticiclone, che gradualmente bloccherà il normale flusso delle correnti atlantiche, condizionando il tempo sulla nostra regione almeno sino a fine anno.

Il profilo termico resterà condizionato dalla mitezza dei venti tiepidi di Foehn con un progressivo abbassamento termico solo alla fine del periodo.

Un inverno quindi che tarda a manifestarsi con una sopra media di temperature a causa di correnti sciroccali prima con precipitazioni molto intense ed alta pressione poi con clima più secco.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi, martedì 24 Dicembre

Cielo sereno, venti deboli in pianura moderati in montagna con raffiche intorno a 15 chilometri orari. Venti moderati da Nord Ovest al mare. Temperature in pianura massime intorno 11/13°C, minime 3/4°C, al mare massime intorno 15/16°C, minime 6/7°C

Natale e Santo Stefano

Soleggiato venti deboli in pianura moderati il giorno di Natale in montagna. Venti moderati da Nord Ovest al mare Temperature in pianura massime intorno 11/12°C, minime 2/4°C, al mare massime intorno 14/16°C, minime 5/7°C

Da venerdì 27 Dicembre

Ancora condizioni di alta pressione con cieli sereni e temperature sopra la media del periodo e nuovo rinforzo dei venti

Previsioni locali

Cuneo

Savona

