Il Laboratorio Pasteur verso il 2020 con tante interessanti novità...

Il 2019 è stato un anno soddisfacente: abbiamo rinnovato le apparecchiature di laboratorio, garantendo tempi di refertazione ridotti e dati sempre più accurati, abbiamo potenziato i nostri canali di comunicazione per rendervi partecipi di tutte le nostre iniziative e dei nostri nuovi servizi. Nuovi specialisti durante l’anno sono entrati a far parte del Poliambulatorio, ampliando la nostra offerta, sempre al fianco della vostra salute.

Decisi a dare un servizio professionale, di qualità e vicino alle esigenze di ognuno di voi per il 2020 abbiamo in serbo interessanti novità…

Continuate a seguirci su Facebook e sul sito www.laboratoriopasteur.it per essere sempre aggiornati!

Adesso ci fermeremo qualche giorno, dal 24 dicembre al 6 gennaio, per riprendere con gli orari consueti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30, per i prelievi a Cuneo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 10:00, senza prenotazione, e il martedì e il giovedì, dalle ore7:30 alle 9:30, presso il nostro centro prelievi di Alba in via S.Barbara 1.

Tutto lo Staff vi augura Buone Feste!