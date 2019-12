Prodotti agroalimentari: STEF si conferma leader nella logistica e nei trasporti

Per la conservazione dei prodotti alimentari freschi non si può fare a meno di investire nella logistica e nel trasporto. Ogni tipo di alimento necessita di essere gestito con cura e ha bisogno di essere conservato e trasportato a temperatura controllata.

Per i prodotti agroalimentari deve essere rispettata la cosiddetta catena del freddo. Degli errori commessi in fase di stoccaggio o di trasporto, infatti, causerebbero l’alterazione delle proprietà degli alimenti e potrebbero portare addirittura a dei problemi di salute per i consumatori finali. La maggior parte delle aziende alimentari, tuttavia, non hanno l’expertise per occuparsi anche della logistica e del trasporto.

Per questo motivo, molte realtà preferiscono affidarsi ad aziende specializzate. STEF Italia , a tal proposito, attualmente è una delle società leader nella logistica e nei trasporti dei prodotti agroalimentari del nostro paese.

Le soluzioni di STEF

STEF propone soluzioni sia per la logistica, sia per il trasporto degli alimenti freschi, surgelati e termosensibili. Per quanto riguarda la logistica, le aziende che si affidano a questa società per lo stoccaggio dei prodotti agroalimentari hanno la sicurezza che tutta la rete di cui STEF si avvale sia a temperatura controllata e che in nessun momento i prodotti saranno conservati a temperature differenti rispetto a quelle opportune.

A seconda del tipo di alimento, sarà impostata la temperatura adatta. Per i prodotti surgelati, il range corretto va da -25° C a -18°C, per quelli termosensibili la temperatura ottimale va da 15°C a 18°C e, infine, per i prodotti freschi la conservazione ideale si ha a una temperatura di 4°C.

Per quanto riguarda il trasporto, STEF fa affidamento su mezzi refrigerati a temperatura controllata. Durante le fasi di movimentazione, l’azienda può fare affidamento sulla sua rete, sfruttando i magazzini – anch’essi a temperatura controllata – che sono distribuiti sul territorio e depositando i prodotti in uno dei 180.000 punti di consegna.

Chi può richiedere i servizi di STEF

La società, come anticipato, si rivolge alle industrie alimentari che hanno bisogno di un partner affidabile con cui poter crescere. Conta al momento più di 3.000 collaborazioni con aziende alimentari, gestisce annualmente 1.500 tonnellate di prodotti e ha 36 filiali in Italia con cui poter dialogare.

I servizi sono ideali anche per i retailer che necessitano di supporto per conservare e consegnare i prodotti agroalimentari: saranno offerte delle soluzioni su misura, proposte dopo aver ascoltato le esigenze del singolo cliente. Non bisogna per forza far parte della GDO per rivolgersi a STEF, anche le piccole società possono ottenere dei servizi personalizzati.

Chi lavora nell’ambito della ristorazione sa bene quanto una non corretta gestione degli alimenti freschi impatti negativamente sulla qualità finale dei piatti. Per evitare che ciò accada si può chiedere supporto a STEF, che ha pensato a dei servizi specifici per realtà della ristorazione commerciale alla ricerca di un partner professionale.

La società si è inoltre specializzata nella gestione dei prodotti ittici freschi. Viene garantita la conservazione delle proprietà organolettiche, così da offrire al cliente finale un prodotto di altissima qualità. Chi si occupa della commercializzazione di ittico fresco potrebbe affidarsi a STEF e ai suoi servizi di logistica e trasporto per veder crescere i guadagni e la reputazione della società.

Non mancano i servizi internazionali offerti ai clienti che non si limitano ad operare in Italia, ma che hanno espanso il loro business all’estero. Lavorare oltre i confini nazionali richiede una programmazione dell’attività più complessa, ma grazie a STEF non sarà difficile raggiungere gli obiettivi prefissati. La società è attiva in numerosi paesi europei e può contare su 225 filiali, attraverso le quali si impegna a soddisfare le richieste dei clienti.