Cuneo: un successo "DJ per un giorno" e la festa dei 43 anni di Radio Piemonte Sound

Grande successo per la festa dei 43 anni di Radio Piemonte Sound in via Roma a Cuneo con “DJ per un giorno”.

Play list interessanti e coinvolgenti dai tanti ospiti intervenuti; molti i rappresentanti delle istituzioni coinvolti ma anche numerosi i semplici appassionati della radio che hanno voluto partecipare con entusiasmo a questa bella iniziativa.

Un successo per Luisella Mellino che insieme a tutto il suo staff si conferma un punto di riferimento dell’intrattenimento radiofonico della città.

Tra i più partecipi anche il Sindaco Federico Borgna che insieme alla moglie Alessandra ha proposto e commentato una selezione di brani molto apprezzati. Presenti a anche altri elementi della giunta comunale nonché i rappresentanti di Confcommercio Cuneo.

Come da tradizione si sono alternati ai microfoni anche alcuni storici dj dell’emittente che hanno fatto parte della squadra nei suoi 43 anni di storia.