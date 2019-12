A Frabosa Sottana, il tradizionale scambio di Auguri natalizi tra amministratori comunali e una rappresentanza delle associazioni del territorio

Giovedì sera 19 dicembre 2019 si è tenuto, presso la sala consiliare del Comune di Frabosa Sottana, il tradizionale scambio di Auguri natalizi tra gli amministratori comunali e una rappresentanza delle associazioni con sede sul territorio del Comune.

La serata è stata il momento per tributare a volontari collaboratori e presidenti delle associazioni il sentito ringraziamento del Sindaco Adriano Bertolino, e di tutti i Consiglieri, per l’opera svolta durante l’anno in favore della popolazione residente e dei sempre più numerosi turisti, che visitano e soggiornano nella Valle Maudagna.

Il Consigliere incaricato ai Rapporti con le Associazioni, Loris Bertolino, ha auspicato che si possano organizzare momenti di collaborazione tra tutte le realtà associative, a partire dalle giornate ecologiche, e ha dato la sua piena disponibilità all’ascolto di suggerimenti e proposte per rendere ancora più efficace l’attività svolta in campo sociale, culturale e turistico.

Erano presenti rappresentanti delle associazioni: Alpini, Amici dell’Alma, Asilo di Pianvignale, circolo anziani S.Antonio, Coro dei Menhir e “I Mundaj”, Pescatori, Valle Maudagna, “San Biagio e Maria Vergine” di Miroglio, “Uniti per Prato Nevoso”; nonché della PRO LOCO, dell’Associazione Turistica Mondolè, del gruppo comunale di Protezione Civile, della Caritas e del gruppo di Volontariato Vincenziano “San