"Abbiamo bisogno, soprattutto in politica, di persone competenti": gli auguri di Natale del banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi

Come ogni anno chiediamo al professor Beppe Ghisolfi, Tesoriere e Vicepresidente Europeo delle Casse di risparmio, un pensiero di augurio.

- Cominciamo dalle "sardine". Ci spiega questo fenomeno?

È una forma di protesta molto civile. Questi giovani ci stanno chiedendo un linguaggio meno volgare nella politica e ci ricordano i valori della solidarietà e del rispetto. Il loro bersaglio è Salvini. Ci sono problemi importanti oltre l’immigrazione. Centocinquanta mila ragazzi hanno lasciato l’Italia per cercare lavoro. Le famiglie fanno sacrifici immensi per farli laureare, lo Stato investe su di loro ma poi questi giovani devono emigrare per avere un futuro.

- Veniamo alla provincia. Ancora bloccata la Cuneo-Asti?

È uno scandalo. Abbiamo una viabilità pessima che causa morti e feriti. La prima intervista che feci sulla Cuneo-Asti risale a quarant’anni fa. È una risposta che i nostri politici devono darci. Basta inaugurazioni ridicole.

- Lei occupa incarichi internazionali. Ultimamente è stato alla Casa Bianca da Trump, a Tokyo, Oslo, Nuova Delhi e recentemente a Berlino. Come ci vedono all’estero?

L’Italia è la culla della cultura e dello stile. Purtroppo veniamo percepiti come un Paese fermo e oberato da un debito abnorme che nessun governo sembra capace di ridurre.

- A chi i suoi auguri?

Prima di tutto a Voi che vi distinguete per un’informazione puntuale e libera. In secondo luogo a tutte le persone che con grande dignità contribuiscono al benessere collettivo lavorando duramente al contrario di una minoranza che pensa solamente ai propri interessi. La gente sta comprendendo che abbiamo bisogno, soprattutto in politica, di persone competenti. Il tempo delle parole al vento volge al termine.