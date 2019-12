Cuneo: pensiamo a completare l’autostrada e la tangenziale del capoluogo riponiamola definitivamente nel cassetto

I nove chilometri mancanti della Asti-Cuneo, da Cherasco ad Alba, forse nel giro di qualche mese potrebbero trovare la soluzione attesa dal 2012 per terminarli. Ma il progetto iniziale dell’autostrada prevedeva anche il suo ulteriore completamento con la tangenziale verso la parte Oltrestura del capoluogo della “Granda”: 7,5 chilometri di collegamento gratuito che, partendo dall’area mercatale del Miac di Ronchi e dalla vicina rotatoria sulla strada provinciale 20, passando lungo i territori di Roata Rossi, Madonna dell’Olmo, Passatore, Cerialdo, arrivasse alla rotonda della Est-Ovest, oltre il centro abitato della frazione di Confreria in direzione di Caraglio.

Il progetto venne presentato in “pompa magna”, nel 2009, dalla società Asti-Cuneo, durante una Commissione comunale del capoluogo. I costi di allora? Centocinquantuno milioni di euro che venne evidenziato, nello stesso incontro in Municipio, erano già stati stanziati.

Ma perché la tangenziale? In quel periodo si disse che sarebbe servita ad alleggerire il traffico in arrivo dall’autostrada costretto, invece, senza quella infrastruttura, ad attraversare il centro abitato di Madonna dell’Olmo e, in parte, quello della stessa Confreria.

Però dopo pochi mesi dall’illustrazione dell’intervento sorse il primo problema: l’elevato impatto ambientale dell’opera che portò alla nascita di un Comitato spontaneo nella frazione di Roata Rossi, il quale raccolse quasi 3000 firme per ottenere una modifica del tracciato. Il Comitato propose delle migliorie alle quali se ne aggiunsero 11 del Comune di Cuneo e 34 di altri organismi di rappresentanza dei quartieri, di gruppi e di singoli cittadini, di aziende agricole, di Coldiretti e del Consorzio di Irrigazione Sinistra Stura. Nell’estate 2010, gli allora sindaco, Alberto Valmaggia, e assessore alla Mobilità, Guido Lerda, portarono le osservazioni a Roma. Ma nessuno ha mai saputo quale fine abbiano fatto.

La tangenziale, tuttavia, diventò uno degli argomenti più velenosi della campagna elettorale per le Comunali di Cuneo del 2012. Da un versante il candidato primo cittadino Gigi Garelli, poi perdente, il quale sottolineava l’inutilità dell’opera e l’irreversibile consumo di suolo se fosse stata costruita. Con il Partito Democratico, suo sostenitore, trincerato in un assordante silenzio, in quanto la tangenziale la voleva. Sull’altro fronte l’aspirante sindaco, Federico Borgna, e tutti i gruppi della coalizione in appoggio, poi risultati vincitori, che la definivano “un’infrastruttura assolutamente necessaria e alla quale non si poteva rinunciare”.

Due domande. Valeva la pena scambiarsi pesanti accuse reciproche sul chi era contro la modernità (Garelli) e quanti invece vedevano una città proiettata verso il futuro (Borgna e C.), quando il motivo del contendere era una tangenziale che mai sarebbe stata realizzata?

Cosa dicono adesso i rappresentanti dell’attuale maggioranza in Municipio, molti dei quali già protagonisti della campagna elettorale del 2012, in cui annunciavano preoccupati che Madonna dell’Olmo e Confreria sarebbero state intasate dal traffico, mentre le auto di passaggio nelle due frazioni sono rimaste le stesse?

Per sette anni nessuno ne ha più parlato. A questo punto pensiamo a terminare l’Asti-Cuneo e la tangenziale riponiamola definitivamente nel cassetto.