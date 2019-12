Cuneo: un successo l'incontro di Monviso in Movimento con Alessandro Risso

Si è tenuto giovedì 19 dicembre, presso il Salone di via Bono a Cuneo, l’interessante e partecipato incontro “E’ ancora tempo dei liberi e forti? I cattolici sono necessari per una buona politica?” organizzato da Monviso in Movimento.

Il brillante ospite Alessandro Risso, presidente dell’Associazione Popolari del Piemonte ha dialogato con i giornalisti Ezio Bernardi e Giampaolo Testa. Un’ora e mezza di confronto su vari temi con la presentazione dei contenuti del “Manifesto Zamagni”.

Negli interventi è emersa la necessità di un ritorno alla politica non urlata, ma fatta di proposte concrete e ragionate. Non sono mancati i riferimenti storici e le provocazioni, ma si è trattato certamente di una serata di riflessione politica di ottimo livello. Il Manifesto è un copione in cerca di autore per vincere la sfida contro il populismo e il sovranismo, che sono la risposta sbagliata al disagio dei ceti medi e più deboli. Non un partito identitario, ma un soggetto che si ispiri ai valori cristiani e sociali.

Se l’autore di questo copione sarà un nuovo partito popolare od una o più realtà esistenti che lo sposano, questo si vedrà.

Attorno al progetto ruota il mondo dell’associazionismo cattolico e non, ma si vuole anche ripartire dalla municipalità e da un nuovo assetto istituzionale che valorizzi le autonomie locali. Un percorso politico chiaramente alternativo alla destra, che studia la possibilità di trovare forme, spazi e linguaggi nuovi per dare attualità a una cultura politica che ha ancora molto da dare.