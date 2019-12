Prescrizione, Italia Viva vota l’ordine del giorno presentato da Enrico Costa

La maggioranza si è spaccata questa notte alla Camera sul nodo prescrizione.

I deputati renziani hanno votato a favore dell'ordine del giorno presentato da Enrico Costa, responsabile Giustizia di Forza Italia, contro il provvedimento così come proposto dal Guardasigilli Alfonso Bonafede

Una ventina i parlamentari di Italia Viva che hanno votato per la proposta di Costa.

Solo per una questione di numeri e per le assenze tra i banchi del centrodestra, Forza Italia in particolare, il governo ha tenuto. La votazione è finita con 289 no e 204 sì, 2 astenuti.

La Lega, che pure aveva votato la prescrizione di Bonafede nel precedente governo giallo-verde, ora si è opposta.

La rottura nella maggioranza è pesante, soprattutto rappresenta un segnale di malessere contro la gestione della Giustizia del ministro Bonafede.

“La norma Bonafede – ha dichiarato il leader di Italia Viva Matteo Renzi - è uno scandalo, entrato in vigore grazie ai voti di Salvini. Un processo senza fine è la fine della giustizia. Vedremo quali strumenti usare per risolvere il problema. Bonafede oggi è in minoranza in Parlamento. Se propone una mediazione, bene. Altrimenti – ha affermato Renzi - si voti in aula e vediamo come va. Tra il giustizialismo e lo stato di diritto sappiamo benissimo da che parte stare”.

Questo il commento di Enrico Costa: “La nostra – spiega - non è una battaglia per addetti ai lavori, ma per tutti i cittadini, perché chi è vittima di un reato ottenga giustizia in tempi rapidi e chi è accusato abbia il diritto di difendersi in un processo senza lungaggini infinite. La giustizia è il biglietto da visita di un paese, tocca la vita di tutti, garantisce che il più forte non prevarichi il più debole. Occorre migliorare la macchina del processo, garantire tempi certi e contenuti, senza colpire la presunzione di innocenza e le garanzie. Cancellare la prescrizione – afferma -, non equivale a riparare il motore della giustizia, ma a tagliare i freni”.