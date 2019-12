Un regalo di Natale per i fossanesi: apre il Punto di continuità assistenziale al Santissima Trinità (VIDEO)

La vigilia di Natale ha portato ai fossanesi e ai residenti dei comuni limitrofi un regalo molto atteso: dall'inizio del 2020 partirà in primissima sperimentazione una nuova formula di Casa della Saluta volta a mettere in rete medici di medicina generale, sia di base che guardia medica, il servizio infermieristico e la medicina specialistica per un servizio di continuità assistenziale. Ad annunciarlo oggi il sindaco di Fossano Dario Tallone: "Questo è un grande risultato per Fossano che stava perdendo di tutto, aveva perso tutto. Riusciremo a tornare al centro della Provincia per davvero. Con la Regione e il Governo centrale riusciremo a percorrere la salita che si preannuncia lunga e ripida".



Quello che prenderà il via sarà un servizio in continuità per prendere carico del paziente, acuto, ma soprattutto cronico, e faccia un'attività di prevenzione e follow up dei pazienti.



A spiegare il funzionamento è stato il dottor Giuseppe Noto, direttore sanitario dell'ASL CN 1: "Sperimenteremo a Fossano una formula di assistenza di assistenza territoriale con il collegamento della medicina generale con guardia medica h24. A Fossano svilupperemo un punto di riferimento h 24 collegato con il laboratorio infermieristico. Si sperimenta una casa della salute vera. Presupposto fondamentale su cui non si transige: ci interessano tutti gli assistiti e tutti i medici di medicina generale in una logica di sistema".



Il punto non sarà un punto di pronto soccorso, ma una soluzione integrativa per le esigenze gestibili a livello territoriale che si prenda carico del paziente.

Alla conferenza stampa erano presenti anche il nuovo dirigente della sanità piemontese Fabio Aimar e il senatore e consigliere comunale Giorgio Maria Bergesio: "La sanità non ha colore politico. Questo è un risultato per tutti" ha detto Bergesio.



Nel nuovo punto sanitario ci sarà un medico h24 affiancato da infermiere h12 che può lavorare in relazione al medico o in autonomia su pazienti inviati dal medico di base. Il servizio prenderà inoltre in carico i pazienti cronici per un servizio di monitoraggio, controllo delle prestazioni, delle terapie per prevenire che il paziente cronico, sentendosi meglio, cessi di prendersi cura di sé. Il principio sarà quello della dimissione assistita in modo che il paziente sia seguito.