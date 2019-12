Al Soleri Bertoni di Saluzzo lo sport come disciplina che include, crea integrazione e cultura

La Direzione Nazionale AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) ha indetto un concorso rivolto ai Licei Artistici di tutta Italia per la realizzazione del proprio calendario 2020.

Il tema che doveva emergere da questo progetto era l’unione di due mondi spesso in relazione tra loro : l’arte e lo sport.

A questo progetto hanno preso parte 12 scuole, le proposte creative inviate sono state 42, tra queste quella presentata dalla classe 5^ DA dell’Istituto di istruzione superiore Soleri Bertoni di Saluzzo del corso artistico Design dei metalli. A seguito della selezione, la commissione ha rilevato l’alto livello creativo delle opere presentate ritenendo di grande valenza espressiva l’idea di rappresentare i valori contemporanei di stampo sportivo, culturale e sociale ispirandosi agli artisti più significativi. Gli studenti della classe interessata si sono classificati al terzo posto aggiudicandosi un riconoscimento per lo sforzo interpretativo e l’idea concettuale espressa nel loro calendario.

La menzione è stata consegnata alla classe martedì 17 dicembre dal Coordinatore Prov.le Aics di Cuneo, Giovanni Dragano, alla presenza della Dirigente Prof.ssa Tugnoli Alessandra e dei docenti referenti prof.ri Blengino Elena e Balzo Giuseppe.

L’idea che ha caratterizzato le 12 opere, presentate dai ragazzi della classe 5^ DA, è stata quella di far confluire nelle varie immagini, relative ai mesi dell’anno, opere d’arte contemporanea e immagini di sportivi in azione. In alcune immagini si è voluto sottolineare come lo sport sia elemento di unione e di affermazione anche per gli atleti con disabilità.