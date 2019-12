Video di Natale, realizzato al circolo ‘L CAPRISSI e con immagini della città di Cuneo (VIDEO)

Da un’idea del soprano cuneese Serena Garelli, condivisa con il Presidente del prestigioso circolo ‘L Caprissi di Cuneo Franco Civallero, è nato per il Natale 2019 il video degli auguri per i soci del circolo e per tutti coloro che lo vedranno e lo vorranno condividere con i loro cari.



I protagonisti sono i fratelli gemelli Elisabetta ed Emanuele Isoardi, rispettivamente all’arpa ed al pianoforte, che accompagnano la voce del soprano Serena Garelli.

- spiega la Garelli -”.Per quanto riguarda la parte musicale, le riprese sono state fatte nei locali del circolo ‘L Caprissi , alle quali sono state sovrapposte immagini con scorci di Cuneo e dei tre musicisti. Il prezioso lavoro da video maker è stato affidato a Valter Isoardi, il papà di Elisabetta ed Emanuele.”.