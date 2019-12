50 centimetri di neve e distacco di slavine: resta chiusa la SS 21 tra Argentera e il confine con la Francia

Resta chiusa la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” tra Argentera, al km 53,330, e il confine di Stato, al km 59,708, dove si sono registrati accumuli di neve di circa 50 centimetri e dove è stato accertato il distacco di alcune slavine che non hanno provocato danni per la chiusura preventiva al transito.

E' una delle conseguenze dell'ondata di maltempo che ha colpito il nord-ovest dell'Italia. La mobilitazione di uomini e mezzi Anas è rimasta attiva per tutto il fine settimana consentendo di ripristinare la circolazione in breve tempo lungo tratti localizzati. Alcune situazioni stanno richiedendo la prosecuzione delle attività propedeutiche alla riapertura in sicurezza. Tra queste, appunto, lo sgombero al Colle della Maddalena.

Nella vicina Liguria permane chiusa al traffico la statale Aurelia a Chiavari, al km 485,200, per una frana di ampie dimensioni che ha interessato l’intera carreggiata e dove Anas ha attivato da subito le operazioni di pulizia del versante dalla vegetazione e il disgaggio del fronte di frana per arrivare il prima possibile a ripristinare il transito sulla statale, inizialmente con il senso unico alternato. Permane inoltre la chiusura in territorio francese del proseguimento oltre il confine di Stato della strada statale 1 Dir “dei Balzi Rossi”, a Ventimiglia (IM), interdetto al traffico delle Autorità francesi all’altezza di ponte San Ludovico.