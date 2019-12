La proposta di PD e ANPI: "Mondovì dia la cittadinanza onoraria a Liliana Segre"

I quattro firmatari suggeriscono pertanto l'assegnazione del riconoscimento con la seguente motivazione: "Per premiare l'attività di coloro che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, per la particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione ovvero con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, o abbiano servito con disinteressata dedizione le singole istituzioni" . Si suggerisce, infine, di conferire la cittadinanza onoraria in prossimità del 27 gennaio, "Giorno della Memoria".



CHI È LILIANA SEGRE - Liliana Segre è nata a Milano il 10 settembre 1930. Di origini ebraiche, la sua famiglia subì numerose persecuzioni a seguito dell’approvazione delle Leggi Razziali nel 1938. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale fu internata nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau nel 1944 e poi anche in quello di Malchow, un sottocampo di quello più tristemente famoso di Ravensbruck: dei 776 bambini italiani con età inferiore ai quattordici anni internati ad Auschwitz, fu una dei soli 25 sopravvissuti. Per molto tempo non ha mai voluto parlare pubblicamente della sua esperienza nei lager. Dal 1997 ha incominciato ad essere voce attiva della Shoah, testimoniando l’orrore della prigionia in scuole, convegni, scritti e momenti di riflessione e confronto. Il 15 dicembre 2010 l'Università degli Studi di Verona le ha conferito la laurea honoris causa in Scienze Pedagogiche. Il 19 gennaio 2018, ad ottant'anni dall'approvazione delle Leggi Razziali fasciste, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ha nominata senatrice a vita. Molte città italiane le hanno conferito la cittadinanza onoraria.