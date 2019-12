"Pedalando tra le aquile": Giovanni Panzera premiato da Confcommercio, Associazione Albergatori e Conitours

Ha percorso 2.360 chilometri, di cui 1130 in salita, superato 52 passi alpini e oltre 65.000 metri di dislivello in due mesi, il tutto documentato da fotografie e filmati per i quali è stato coadiuvato dal fratello Teresio.

Giovanni Panzera ha fatto questo e venerdì scorso ha ricevuto l’omaggio doveroso da parte di Confcommercio, Associazione Albergatori e Conitours, presso la Bike Room della Casa del Turismo in Via Pascal 7.

“L’abbiamo seguito ed apprezzato – dichiara Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – ed oggi abbiamo reso il giusto omaggio a Giovanni Panzera che, grazie alle testimonianze fotografiche e video ha svelato al mondo le bellezze delle strade alpine”, aprendo una finestra su quello che è una porzione importante del territorio provinciale”.

“Attraverso la nostra Associazione Albergatori – aggiunge Chiapella – promuoviamo quotidianamente i territori della Provincia e queste imprese di carattere sportivo ma anche storico-culturali aiutano ad andare oltre i confini provinciali per intercettare nuovi mercati turistici”.