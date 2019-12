Un 2019 da incorniciare per il distaccamento Vigili del Fuoco volontari di Ceva

Quello che si sta per concludere è stato un anno davvero positivo per il distaccamento Vigili del Fuoco volontari di Ceva.

Infatti l’organico - composto da 18 unità operative più 2 unità in attesa dell'avvio del corso di formazione, per un totale di 20 unità fra cui due ragazze - nel 2019 ha portato a termine un totale di ben 320 interventi di soccorso nei territori dei 24 Comuni di competenza.

Ma oltre alla soddisfazione per una mole così elevata di interventi, ce n'è molta per le diverse novità che quest'anno ha portato con sé. A partire dal corso di formazione alla qualifica di caposquadra per 5 vigili, che tutti hanno portato a termine con esito positivo. Un ulteriore corso per il conseguimento di due patenti di categoria superiore, 3º grado speciale, portato a termine con risultati positivi da due vigili.

Poi l'arrivo di un mezzo APS più moderno, il quale ha permesso di rendere più efficaci e rapidi gli spostamenti. Si tratta di un’autopompa serbatoio “EuroFire”, assegnata dal comando di Cuneo al distaccamento di Ceva, poi sistemato e rimesso a nuovo grazie alla generosità di diversi contribuenti, fra cui la Uvex Cagi di Ceva, l'Unione dei Comuni e il Banco Azzoaglio, a cui i volontari di Ceva esprimono la loro più sincera gratitudine.

Inoltre, nel 2019 è stato avviato un progetto, attualmente in fase di conclusione, che ha visto il distaccamento cebano partecipare ad un bando regionale rivolto esclusivamente ai Vigili del Fuoco volontari. Tale bando ha permesso, anche grazie al lavoro intenso dell'Unione dei Comuni, l'acquisto di attrezzature per incidenti stradali, fra cui un gruppo oleodinamico e un gruppo pneumatico da sollevamento.

Per questo importante risultato i membri del distaccamento di Ceva esprimono il loro ringraziamento all'architetto Nan e all’associazione cebana “Amici dei Vigili del Fuoco volontari Davide Amerio - Onlus”, la quale ogni anno permette di portare a termine numerosi altri progetti, grazie anche alla generosità di diversi contribuenti che durante l’anno hanno fatto diverse donazioni.

Un ringraziamento dovuto anche alla Big Promotion di Lesegno, la quale ha fornito numerosi gadgets e materiale promozionale, al negozio Chiodo Fisso di Ceva che anch’esso ha donato diverso materiale al distaccamento.

Chiunque volesse dare una mano al distaccamento, nella prossima dichiarazione dei redditi può inserire il codice fiscale 03254430048 dei Vigili del Fuoco di Ceva e donare il 5x1000.

L’intero distaccamento di Ceva, da cui emerge soddisfazione per questo 2019 che va a concludersi e grande fiducia per un 2020 altrettanto positivo, intende rivolgere a tutti i più sinceri auguri di buone feste, ricordando che, come sempre, è vicino a tutti i cittadini.