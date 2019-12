Incendio a un camino a Madonna dei Boschi di Peveragno, intervengono due squadre dei vigili del fuoco

Intervento questa mattina, mercoledì 25 dicembre, presso frazione Madonna dei Boschi di Peveragno per l’incendio di un camino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Morozzo e i permanenti del comando provinciale di Cuneo.



Le squadre sono state impegnate per due ore e mezza circa dalle 9 alle 11,30. Le fiamme sono state spente. Nessuna persona è rimasta ferita a causa dell’incendio. Non sono rimaste coinvolte altre abitazioni.