Le valli del Monviso ancora nella morsa del vento: nella notte raffiche da 171 chilometri orari a Rucas di Bagnolo Piemonte

171 chilometri orari.



È la velocità delle raffiche di vento registrate nella notte dalla stazione meteo posizionata nei pressi della stazione sciistica di Rucas, sopra Montoso di Bagnolo Piemonte.



Il valore massimo di 171 chilometri orari è stato registrato dall’anemometro all’1.51 della notte appena trascorsa.



Continuano a rimanere chiusi gli impianti, che dal pomeriggio di domenica scorsa (22 dicembre) non hanno più riaperto. Tutti ormai ricorderanno la tormenta di domenica, che ha sorpreso una quarantina di persone in auto, bloccandone a Rucas altre 120.



I gestori della stazione sciistica della Rucaski hanno comunicato che la chiusura degli impianti, già disposta per le giornate del 23 e del 24 dicembre, continuerà anche per la giornata odierna (25 dicembre).



Continua anche la chiusura del tratto di strada che da Montoso conduce a Rucas, emanata nel pomeriggio di domenica scorsa, proprio mentre erano in atto i soccorsi per evacuare le persone rimaste bloccate per strada dalla tormenta.



Nella notte anche le temperature hanno fatto registrare valori anomali, dovuti al vento di Foehn, che, all’1.07 di questa notte, ha fatto registrare, sempre presso la stazione meteo di Bagnolo Piemonte, i 9,8 gradi centigradi di temperatura.



“La bella notizia – fanno sapere dalla Rucaski – è che le previsioni per giovedì 26 dicembre sono di bel tempo e assenza di vento, quindi ritorniamo tutti in pista con tutti gli impianti aperti”.