Vento, sulla Bagnolo-Montoso alberi caduti e pali pericolanti: notte di lavoro incessante per Vigili del fuoco, Provincia e ditte specializzate (FOTO)

Le spaventose raffiche di vento (raggiunti i 171 chilometri orari) che hanno flagellato le alture di Montoso di Bagnolo Piemonte nella notte di Natale hanno reso indispensabile l’intervento di Vigili del fuoco e degli uomini della Provincia di Cuneo.

A Montoso una pianta dal fusto alto oltre 15 metri non ha retto alle folate, che l’hanno sradicata facendola precipitare sulla strada provinciale, che è rimasta bloccata dalla presenza dell’albero sulla carreggiata.

Il forte vento ha anche causato seri problemi agli elettrodotti che servono la zona. La linea elettrica in alcuni casi è stata abbattuta. In prima battuta sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Barge, che hanno messo in sicurezza alberi e pali pericolanti.

Poi, la Provincia di Cuneo ha dovuto allertate ditte specializzate per la rimozione dei residui vegetali e la pulizia della carreggiata.

I Vigili del fuoco hanno liberato la strada (lavorando senza sosta sino alle 4 di questa notte), poi, le ditte private – coordinate dal capocantoniere Mario Rolando – hanno lavorato con l’ausilio di motoseghe per la rimozione di ulteriore vegetazione e per ultimare la pulizia della carreggiata.

Sono state utilizzate anche pale meccaniche, mentre l’intera strada provinciale 246, via Cave, è stata pulita da spazzatrici meccaniche. Le operazioni, iniziate all’una di questa notte, si sono concluse alle 9 di questa mattina.