Pomeriggi per le famiglie all'ex convento dei Cappuccini di Busca: ospite speciale sarà Prezzemolo

L'ex convento dei Cappuccini di Busca, con il suo parco, il mini circuito ferroviario e le prime aree operative del Museo dell'Ingenio, è un luogo che può essere apprezzato ad ogni età... ma è prima di tutto a misura di bambino!

Per questo motivo, dopo l'apertura del 26 dicembre, l'associazione Ingenium Aps ha invitato l'artista Mario Collino, in arte Prezzemolo, ad animare i pomeriggi di domenica 29 dicembre e mercoledì 1 gennaio con i suoi imperdibili giocattoli di una volta, per due giornate di divertimento dedicate alle famiglie. Per merenda sarà presente un banchetto con golosità natalizie e bevande calde.