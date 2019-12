Consegnate cinque borse di studio al Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo

Nella mattinata di sabato 21 dicembre si è svolta la cerimonia di consegna di cinque borse di studio all’interno del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo.

La borsa di studio in memoria di don Soleri (attribuita a suo tempo ad un alunno che frequentasse l’Istituto magistrale, oggi indirizzo delle scienze umane), è un riconoscimento che viene garantito allo stesso studente per tutto il percorso scolastico (a condizione che i risultati derivanti dallo studio e dal comportamento restino adeguati); la tranche annuale è di 50 euro. Ad aggiudicarsela è stata Giulia Testa, frequentante la classe 3ªB.

Tre borse da 100 euro ciascuna sono invece state attribuite in memoria di alcuni ex docenti dell’istituto, scomparsi negli anni passati: Elda Remigante, Giovanni Gancia e Caterina Bracco. Le borse sono andate agli studenti con la media più alta (al termine del precedente anno scolastico) dei tre corsi delle ex magistrali, ovvero: linguistico, economico e scienze umane. Ad aggiudicarsele sono state le alunne: Michela Civalleri della classe IV B, Arianna Giolitti della classe III LC e Ilaria Somale della classe III E.

Infine, è stata consegnata una borsa commemorativa di 150 euro che la dirigente scolastica, prof.ssa Alessandra Tugnoli, ha spiegato così: "Negli ultimi mesi la mia famiglia ha avuto dei lutti e, in queste occasioni, il personale della scuola ha raccolto una cifra. Ho pensato che la cosa più bella fosse quella di trasformare una situazione dolorosa in un momento di gioia e di speranza per il futuro. Di qui la scelta di istituire una borsa di studio per una persona giovane che frequentassi il corso “design del legno”, ovvero l’unico corso artistico che non ha “borse”. Si è andati ad esaminare le medie finali del passato anno scolastico e la scelta è caduta su Mirko Cascia, della classe 5 DB. La persona giusta perché, al di là della media scolastica, ha dimostrato di saper donare".