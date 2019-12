L'autoscala dei vigili del fuoco porta Babbo Natale al reparto pediatrico del Santa Croce per consegnare i doni ai bambini

Questa mattina, martedì25 dicembre, l'autoscala dei vigili del fuoco di Cuneo è stata coinvolta in un'iniziativa solidale. Il mezzo è servito infatti per portare Babbo Natale e Sam il pompiere al quarto piano dell'ospedale Santa Croce di Cuneo dove è presente il reparto pediatrico.



Qui le "mascotte" insieme ai vigili del fuoco e all'associazione nazionale vigili del fuoco hanno portato i doni ai bambini in degenza presso il nosocomio cuneese.

Ai bambini sono stati consegnati magliette, libretti e gadget dei vigili del fuoco.