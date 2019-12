CBD oil - a cosa serve?

PREMESSA

L'olio di CBD (olio di cannabidiolo) è utilizzato per contrastare differenti problemi di salute e per la cura del corpo, in quanto offre svariati benefici, nonostante il principio attivo su cui si basa sia alquanto controverso.

COS'E' IL CBD OIL?

Tra i prodotti contenenti cannabidiolo più noti, l'olio di cbd è uno dei composti più conosciuti; deriva dalla pianta di cannabis ovviamente, che contiene questo tipo di olio, in cui concentrazione di principio attivo è variabile e si presta a svariati usi.

Non bisogna quindi confondersi con altri tipi di componenti (THC presente nella marijuana) che hanno effetti e concentrazioni ben diverse dal CBD effetti .

Infatti il THC (tetraidrocannabiolo delta-9) ha effetti di alterazione mentale, è quindi uno psicoattivo cosa che il CBD oil non è assolutamente. Al CBD vengono riconosciuti solo cambiamenti fisici organici che portano a numerosi benefici a livello corporeo.

Addirittura ad oggi viene fatta una selezione naturale a livello vegetale, per scegliere quelle piante che contengono più CBD rispetto al THC.

CBD BENEFICI?

Visto che questo olio agisce sul corpo di chi ne fa uso, il suo utilizzo come si è detto prima, porta numerosi vantaggi sia per la salute che per la nostra bellezza, vediamo brevemente quali:

- Andidolorifico / Antinfiammatorio. L' olio di CBD ha la capacità di alleviare gli eventi dolorosi, spastici e le rigidità corporee, come quelli che derivano da certe malattie croniche. Viene utilizzato infatti nelle così dette terapie del dolore ed ha grandi capacità antinfiammatorie ed analgesiche.

- Ansia / Stress. L' olio di CBD ha la capacità di ridurre l'ansia nei soggetti che soffrono di questo tipo di patologia. Mentre il THC produce e / o aumenta questo fenomeno nelle persone predisposte. Il CBD quindi è per questo utilizzato nella cura dello stress e di tutti gli eventi traumatici derivanti dallo stesso, per arrivare alla cura di eventi assai più gravi come gli attacchi di panico o comunque i tanti disturbi di natura ossessiva compulsiva, che attanagliano ormai troppe persone.

- Dipendenza. All'olio di CBD è riconosciuta anche la capacità di sconfiggere la dipendenza, sia da fumo che da altre sostanze, in quanto questa sostanza va a d agire contro i disturbi che insorgono nei soggetti colpiti dagli effetti dell'astinenza (tra cui lo stress, l'ansia, gli sbalzi repentini d'umore, i dolori, l'insonnia, ecc. ecc.)

- Epilessia. Studi sugli " CBD effetti " mettono in luce come questa sostanza abbia effetti benefici contro l'epilessia ed altri disturbi di natura neuropsichiatrica, in quanto avrebbe effetti anticonvulsivi e pochissimi effetti collaterali rispetto alle persone che lo assumono avendo questo tipo di patologie.

- Anticancerogeno. Ad oggi si stanno studiando anche gli effetti che il CBD ha nei confronti dei tumori. La lotta a questo tipo di patologie oggi è molto sentita ed importante e studi scientifici dimostrano che il CBD è in grado di bloccare la diffusione all'interno dell'organismo, le cellule tumorali, addirittura riuscirebbe a provocarne la morte.

Vediamo anche quali sono gli ulteriori CBD effetti e CBD benefici, in quanto si è detto che il suo utilizzo dia eccellenti risultati anche sul piano estetico:

- Acne. Il problema dell'acne, che altro non è che una infiammazione delle ghiandole sebacee, che colpisce determinate zone del corpo (viso, braccia, spalle in particolare) attanaglia da sempre la parte della popolazione più giovane. Da studi recenti sembrerebbe che il CBD aiuti ad abbassare la produzione di sebo che porta alla successiva infiammazione (acne) avendo così effetti antinfiammatori per la pelle sia a livello superficiale che non.

- Anti età. L'uso dell'olio di CBD sulla pelleè ottimo anche per combattere i segni dell'età e dunque dell'invecchiamento della cute, in quanto contiene una quantità altissima di antiossidanti, che sono in grado di contrastare gli ormai ben noti radicali liberi, che producono l'invecchiamento precoce delle cellule.

- Idrata ed ammorbidisce. La pelle trattata col l'olio di CBD risulta senza ombra di dubbio idratata in profondità, grazie all'azione dei suoi acidi grassi essenziali. Le capacità idratanti non si fermano alla sola cute, eccellenti sono i risultati sui capelli che risulteranno più morbidi e più saldi a livello follicolare (azione anti caduta).

COME UTILIZZARE L'OLIO DI CBD?

L'olio di CBD sta diventando un prodotto sempre più richiesto sul mercato, sia a livello medico ma soprattutto a livello di cura della bellezza personale, tanto che esistono varie linee di prodotti votati proprio a questo tipo di utilizzo.

Diffuso soprattutto negli Stati Uniti, sta prendendo sempre più piede anche nella Vecchia Europa, in cui sono sempre più riconosciuti i suoi benefici effetti.

Particolarmente apprezzati sono gli effetti che queste linee di prodotti cosmetici hanno nel combattere i problemi più comuni della pelle. Acne, psoriasi, pelle secca, rughe, eczemi, saranno un lontano ricordo, per non parlare dell'ansia, i dolori articolari e / o muscolari e della dipendenza da fumo! Una liberazione!

CI SONO EFFETTI COLLATERALI?

Ovviamente quando si utilizza il l'olio di CBD, come per qualunque altro prodotto si potrebbero avere delle reazioni allergiche, come arrossamenti, pruriti o addirittura dermatiti. Si tratta di effetti che possono dunque aversi come per qualunque altro prodotto che viene utilizzato per la prima volta. E' sempre consigliato dunque, alla prima applicazione, effettuarla su una piccola zone della pelle. Una sorta di auto test per verificare si si è particolarmente sensibili alle sostanze contenute nel CBD oil.

Essendo un prodotto con grandi potenzialità, è sempre meglio quindi farsi consigliare da chi ne conosce qualità ed effetti, senza fare il così detto fai da te.

DOVE SI ACQUISTA?

La reperibilità dell'olio di CBD in Italia non è ancora molto semplice. Viene commercializzato in forma liquida ovviamente, in una boccetta con contagocce per poterlo dosare in maniera adeguata. Non si tratta di un prodotto che comunemente viene commercializzato nelle erboristerie o in altri negozi del genere. Si può reperire presso farmacia che lo commercializzano con differenti percentuali di concentrazione del principio attivo.